Diesel-Fahrverbote in Köln und Bonn vor Gericht

In Köln verhandelt das Verwaltungsgericht an diesem Donnerstag (08.11.2018) über die Klage der Deutschen Umwelthilfe und einer Privatperson gegen die Luftverschmutzung durch den Straßenverkehr. In Köln sind an mehreren Messstellen die Grenzwerte von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft überschritten.

Besonderes Sorgenkind ist ein Messcontainer im rechtsrheinischen Köln. Am Clevischen Ring lag der Mittelwert bei 62 Mikrogramm und somit deutlich zu hoch. An den anderen Stellen wurden Werte zwischen 43 bis 50 Mikrogramm gemessen.

Neuer Luftreinhalteplan soll Werte verbessern

Die Kölner Bezirksregierung hat gemeinsam mit der Stadt ein Konzept ausgearbeitet, das die Luft sauberer machen soll. Konkrete Inhalte sind noch nicht bekannt. Eigentlich wollte die Bezirksregierung schon vor eineinhalb Wochen den Luftreinhalteplan vorstellen. Es habe aber zu viele Daten gegeben, die zusammen getragen werde mussten, so eine Sprecherin. Genau diese Details des Plans wollen die Richter wissen, damit sie beurteilen können, ob Fahrverbote abzuwenden sind oder nicht.

Straßen gesperrt – partielle Fahrverbote ?

Messstation in Köln

Wie bereits in anderen Städten in Deutschland könnten auch in Köln partielle Fahrverbote angeordnet werden. Das wäre dann der Fall, wenn keine anderen Maßnahmen auf besonders belasteten Strecken greifen. In Köln steht auch zur Diskussion Busse, Müllwagen, LKW und andere große Fahrzeuge mit Filtern auszustatten oder auf Elektroantrieb zu wechseln.

Entscheidung auch über Diesel-Fahrverbote für Bonn

Vor dem Kölner Verwaltungsgericht klärt sich auch, ob Bonn möglicherweise ein Diesel-Fahrverbot erlassen muss. Dort liegt die Stickoxid-Belastung in Teilen der Stadt über dem Grenzwert. Die Stadtverwaltung hofft, die Richter mit einen neuen Luftreinhalteplan zu überzeugen. Die zuständige Bezirksregierung in Köln hatte ihn im Oktober vorgelegt. Demnach könnten die Grenzwerte ab 2020 eingehalten werden. Dies soll unter anderem durch günstigere Jahrestickets für Busse und Bahnen möglich werden. Außerdem wollen die Bonner Stadtwerke ihre Busflotte nachrüsten.