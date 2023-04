Kölner Veedel machen auf sich aufmerksam

Eigentlich geht es erst am Samstag so richtig los. Doch in Rath-Heumar im Osten Kölns sind schon am Freitag viele auf den Beinen. Immer wieder laufen Kinder durch die Straßen, denn die Veedelgemeinschaft hat sich eine Rallye ausgedacht. Im Schlepptau meist auch die Eltern. Am "Tag des Veedels" ist das so, wie es sich die Veranstalter gewünscht haben: Raus dem Haus, rein in die Veedel. Denn das Zusammenleben droht weniger zu werden.

Wandel hautnah miterlebt

Im kleinen Blumenladen von Rath-Heumar steht Sabine Thalmayer-Becker und bindet ein Frühlingsgesteck. Die 53-Jährige ist ein Rather Urgestein, wie sie selbst sagt. Schon ihr ganzes Leben hat sie hier verbracht, wie schon ihre Eltern und Großeltern. Den Wandel im Veedel hat sie miterlebt.