Kölner Tennisclub hilft an Leukämie erkranktem Kinderarzt

Corona verschiebt Ruhestand

Eckhard Dierlichs vergangene Jahre liefen anders als geplant. Vor ein paar Jahren zog er sich aus der von ihm gegründeten Praxis der "Südstadt-Kinderärzte" zurück. Er wollte vieles nachholen, wofür er bis dahin keine Zeit gehabt hatte. Dann aber kam Corona und der Kinderarzt schob seinen Ruhestand auf.

Zunächst besorgte er weltweit für seine Kolleginnen und Kollegen in Kölner Praxen so dringend benötigte Hilfsmittel wie Schutzanzüge und Masken. Dann trieb er die Impfkampagne voran. Eckhard Dierlich pendelte zunächst monatelang von Schule zu Schule. Dann richtete er das Kinderimpfzentrum in der Kölner Arena ein. Impfte alleine dort hunderte Kinder und Jugendliche.

Eckhard Dierlich hat Leukämie: Hoffen auf Kölner Spender