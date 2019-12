Kölner Pilot stirbt bei Flugzeugabsturz in Österreich

Bei äußerst widrigen Wetterbedingungen ist am Samstag (21.12.2019) ein aus Deutschland kommendes Kleinflugzeug in Österreich abgestürzt. Dabei sei der 66 Jahre alte Pilot aus dem Raum Köln ums Leben gekommen. Seine Töchter im Alter von acht und elf Jahren hätten verletzt überlebt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Maschine zerschellt an Berg

Die Maschine habe sich auf dem Anflug zum Flughafen in Zell am See im österreichischen Bundesland Salzburg befunden, als sie an einem Berg in einem schwer zugänglichen Waldstück zerschellte. Die Unglücksursache ist noch unklar. Zum Zeitpunkt des Absturzes regnete und schneite es, außerdem war es neblig.

Der Pilot war mit seinen Töchtern in einer Propellermaschine des Typs "Cirrus SR22T" auf dem Flughafen Bonn/Hangelar in Sankt Augustin gestartet. Nach Berichten des Kölner Express soll die Familie aus Köln-Rodenkirchen stammen.

Stand: 22.12.2019, 16:03