Pilotprojekt: Busse in Köln per Handy bestellen

In Vierteln am Stadtrand soll man in Köln künftig Busse per Handy bestellen können. Ein entsprechender Pilotversuch soll noch in diesem Jahr starten. Das hat der Stadtrat am Donnerstag (06.02.2020) beschlossen.

Zehn Elektrobusse geplant

Da, wo keine großen Busse oder Straßenbahnen fahren, sollen die neuen Kleinbusse eingesetzt werden. Mithilfe einer App auf dem Handy soll man die Busse bestellen können.

Eine Software berechnet dann die schnellste Strecke, um alle Fahrgäste zu bedienen – unabhängig von festen Routen und vorgegebenen Fahrplänen.

Mobilitätswende fördern

Mit dem neuen Angebot sollen abgelegenere Stadtviertel an den öffentlichen Nahverkehr angebunden werden, damit mehr Menschen auf ein eigenes Auto verzichten.

Eine Million Euro Kosten pro Jahr

Zur Umsetzung des neuen "On-Demand-Busangebots", wie die Stadtverwaltung es nennt, arbeitet sie mit den Kölner Verkehrsbetrieben zusammen. Ziel sei es, das Projekt mit der KVB -App zu verknüpfen und in das bestehende Tarifsystem zu integrieren. Die Tickets für die flexiblen Kleinbusse sollen Kunden in den Bussen selbst kaufen können.

Sollte sich das Angebot bewähren, ist im nächsten Schritt eine Ausweitung auf weitere Quartiere denkbar, heißt es von der Stadtverwaltung.