Oberbürgermeisterin vorsichtig optimistisch

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker rechnet damit, dass die Nord-Süd-Stadtbahn 2027 fahren wird. Das wäre dann gut 17 Jahre nach der eigentlich geplanten Eröffnung der Linie.

KVB-Vorstand Jörn Schwarze betonte, dass sich dieses Datum noch verschieben könne. Nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs errechnen die Verantwortlichen der Stadt einen Gesamtschaden von 1,33 Milliarden Euro.

Zehnter Jahrestag am Karnevalssonntag

Am 3. März, dem Karnevalssonntag, werden parallel zum Gedenken an der Einsturzstelle auch die Kölner Schull- und Veedelszoch durch die Südstadt laufen. Nicht direkt an der Stelle vorbei, aber in Hörweite.

Oberbürgermeisterin Reker wird an einer Gedenkveranstaltung an der Unglücksstelle teilnehmen. Sie sagte, das Unglück habe das Leben in der Südstadt und darüber hinaus geprägt. Das Kölsche Motto " et hat noch immer jut jejange " würde nicht mehr zählen.

Stand: 22.02.2019, 14:02