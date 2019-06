Spezialisten der Kölner Staatsanwaltschaft für Internetkriminalität haben eine europaweit agierende Bande von Rauschgifthändlern auffliegen lassen. Die Täter sollen in Drogenlaboren in den Niederlanden im großen Stil chemische Drogen produziert und europaweit per Päckchen verschickt haben. Der Handel wurde über Online-Geschäfte im Internet abgewickelt.

Die Kunden kauften zunächst Schoko-Riegel per Internet. Auf den Riegeln waren Gutscheincodes für den Kauf der Drogen aufgedruckt. So haben die Täter sichergestellt, dass nur Kunden, die bereits mit der Bestellung der Schokoriegel die Drogen bezahlt hatten und echte Adressen besaßen, auch Drogen bekamen.

Handel über das Internet abgewickelt

Nach Angaben der Ermittler war der Handel hochprofessionell über ein Versandzentrum in den Niederlanden organisiert. Die Rohstoffe für die Drogen bekamen die Tatverdächtigen per Paket aus China.