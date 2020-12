Fünf Jahre danach - Die Silvesternacht 2015 in Köln

Transparenz und Kommunikation

Die Polizei Köln hat ihr Einsatzkonzept darauf angepasst und setzt auf Transparenz. Zimmermann: "Wir gehen ganz anders vor, was Kommunikation mit der Bevölkerung anbelangt. Wir gehen in die Netzwerke, wir gehen in die Medien, wir bedienen unseren eigenen soszialen Medien-Kanal und wir informieren die Bevölkerung", sagt er. "Das haben wir ja auch unmittelbar nach 2016 in mehreren Sprachen getan." Die Diskussionen werden in den kommenden Tagen wohl weiter aufflammen. Der fünfte Jahrestag der Silvesternacht kommt ja erst noch - in zwei Wochen.

Stand: 18.12.2020, 12:39