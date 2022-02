Außengastro statt Parkplätze – Kölner Stadtrat berät über Genehmigungen

Straßenbild in Köln soll aufgelockert werden

" Viele Menschen möchten nicht nur während der Pandemie in Kneipen und Restaurants lieber draußen sitzen“ , sagt Derya Karadag, Wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen im Kölner Rat. Man wolle den Gastronomen Planungssicherheit geben. Und: " Das bietet auch eine Chance, unser Straßenbild aufzulockern.“

Bei den Gastronomen kommen diese Pläne erwartungsgemäß gut an. Martin Schlüter von der Interessengemeinschaft der Kölner Gastronomen hofft, dass der runde Tisch mit der Verwaltung weitere Veränderungen bringt:

"Dass die Nöte und Sorgen des Wirtes auf der Ecke gesehen und verstanden werden – der ist so weit weg von der Politik, aber hat seine Sorgen über Konzessionen, Öffnungszeiten, über Stühle draußen. Es gibt da teils sehr willkürliche Maßnahmen.“ Martin Schlüter, IG Kölner Gastro

IG Kölner Gastro hofft auf langfristige Perspektiven

Die IG Kölner Gastro wünscht sich, dass die Genehmigungen für die Außengastro nicht nur um zwei, sondern am besten für fünf Jahre verlängert werden.

"Wir freuen uns über die zwei Jahre, die jetzt kommen sollen, extrem. Das ist toll und ein riesengroßer Fortschritt “, so Schlüter. „Fünf Jahre wären besser, auch zum Planen, zum Bauen und um Personal einzustellen.“ In der Pandemie hatten viele Gastronomen nicht nur in Köln über Personalmangel geklagt. Weil Betriebe im Lockdown zum Beispiel Aushilfen entlassen mussten und die sich neue Jobs gesucht hatten, fehlten die Mitarbeiter dann bei der Wiedereröffnung.

"Ich verstehe jeden, der nachts einen Parkplatz sucht“