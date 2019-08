Mädchenchor des Kölner Doms auf Afrikatournee

Der Mädchenchor des Kölner Doms startet am Freitagabend (09.08.2019) zu einer zweiwöchigen Konzerttour nach Südafrika. Die 54 Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren werden an zahlreichen Orten in dem afrikanischen Land auftreten. Es ist die erste Konzertreise eines Domchors auf den afrikanischen Kontinent. Die Einnahmen der Konzerte sollen in Wohltätigkeitsprojekte in Südafrika fließen.

Im Repertoire sind geistige Lieder, deutsche und internationale Volkslieder und auch Popsongs. Mit einer englischen Version des Liedes "Am Dom zu Kölle" präsentieren sich die Jugendlichen als Kölner Kulturbotschafter.

Austausch mit südafrikanischen Chören

Es ist die erste Afrikareise des Chors