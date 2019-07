Wieder Hunderttausende bei Kölner Lichtern erwartet

Schiffskonvoi mit 50 Schiffen

Kölner Lichter 2015

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit fährt dann der festlich beleuchtete Schiffskonvoi von Köln-Porz in Richtung Innenstadt. Der Konvoi besteht aus 50 Schiffen und wird von sechs kleineren Feuerwerken begleitet. Um 23 Uhr 30 wird dann das Höhenfeuerwerk von Schiffen auf dem Rhein zwischen Bastei und Tanzbrunnen abgefeuert.

Rheinbrücken und Straßen gesperrt

Aus Sicherheitsgründen werden die Hohenzollernbrücke, die Deutzer Brücke und der Fuß- und Radweg der Zoobrücke spätestens ab 20 Uhr gesperrt. Auch viele Straßen am Rhein sind am Abend für den Autoverkehr dicht. Die Rheinuferstraße ist je nach Besucheraufkommen ab 20 Uhr gesperrt. Wer einen guten Blick auf den Rhein haben möchte, sollte früh anreisen. Busse und Bahnen der KVB fahren häufiger und länger als an gewöhnlichen Wochenenden.

Stand: 12.07.2019, 09:00