Kölner Krisenstab tagt erneut zu 11.11. und Weihnachtsmärkten

Auf verschiedenen Plätzen in Köln werden derzeit die Weihnachtsmärkte aufgebaut. In wenigen Tagen sollen die ersten bereits öffnen. Dafür kommt die Ankündigung, dass dort die 2G -Regel gelten soll, recht kurzfristig. Die aktuell hohen Inzidenzzahlen aber machen es notwendig, sagt Stadtsprecher Alexander Vogel. Jetzt muss also schleunigst eine Einigung mit den Weihnachtsmarktbetreibern her.

Stichprobenartige Kontrollen?

Unklar ist zum Beispiel wie die Einhaltung kontrolliert werden soll, da einige Weihnachtsmärkte in Köln nicht eingezäunt werden können. Bei anderen wiederum in der Innenstadt könnten ohne weiteres Vorkontrollen eingerichtet werden. Zu bedenken sei aber, dass es dabei zu erheblichen Warteschlangen kommen könnte, sagen Betreiber. Alexander Vogel bringt daher stichprobenartige Kontrollen ins Spiel. Dabei ist aber unklar, wer dafür zuständig wäre, wer die Kosten übernimmt und wie Verstöße geahndet werden.

11.11.2021: Volle Zülpicher Straße in Köln.

Ein Reizthema ist mittlerweile das Versagen der Behörden bei den 2G -Kontrollen rund um den Zülpicher Platz. Zahllose junge Menschen hatten dem WDR geschildert, kaum oder gar nicht auf die Einhaltung der 2G -Regeln kontrolliert worden zu sein. Das sorgte bundesweit für Kritik. Auch, weil es in den Mittagsstunden zu großem Gedränge in dem Bereich kam.

Bei den Sessionseröffnungen auf dem Heumarkt und am Tanzbrunnen hatte das ganz anders ausgesehen. Dort waren die Ostermanngesellschaft beziehungsweise die "Große von 1823" als Veranstalter für die Kontrollen verantwortlich. Besucher berichten dort von lückenlosen 2G -Kontrollen. Warum das im Zülpicher Viertel unter städtischer Verantwortung offenbar nicht der Fall war, beschäftigt heute auch den Krisenstab.

Video starten, abbrechen mit Escape Die Nacht im Zülpicher Viertel: Viele Menschen, wenige Kontrollen?. Lokalzeit aus Köln. . 28:29 Min. . Verfügbar bis 19.11.2021. WDR. Von Oliver Köhler.

Stand: 15.11.2021, 05:30