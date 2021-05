Coronavirus: Erster Kölner Impfbus startet in Chorweiler

Schon vor Beginn der Aktion am Montagnachmittag bildete sich auf dem Liverpooler Platz im Kölner Stadtteil Chorweiler eine lange Schlange. Mehrere hundert Menschen warteten darauf, den Impfbus betreten zu dürfen. Vorgesehen für die Impfungen am Montag und in den kommenden Tagen sind ausschließlich Bürger, die in Chorweiler leben. Das kontrollieren die Impfteams anhand der Personalausweise.

Teams impfen im Bus in Chorweiler nur mit Moderna

Die Stadt Köln hatte die Menschen im Vorfeld über die Aktion nicht informiert. Allerdings wurden in Chorweiler viele auf den Bus aufmerksam und erfuhren vor Ort, dass Impfungen dort möglich sind. Auch, welches Präparat bei den mobilen Impfteams vermimpft wird, erfuhren die Bürger erst vor Ort. Im Impfbus wird ausschließlich mit dem Impfstoff von Moderna geimpft. 300 Dosen standen am Montag zur Verfügung. In den kommenden Tag will die Stadt die Kapazität auf 750 erhöhen.

Zwei Chorweilerinnen erzählen warum sie sich impfen lassen

Fatima Sezek wurde als Erste geimpft.

Eine Frau war schon sehr früh auf dem Platz in Chorweiler, sie hatte den Bus schon am Montagmittag gesehen. Sie stammt aus Russland und sagt, dass viele Familienmitglieder in den Wohnungen nur russisches Fernsehen schauen. Deswegen wollen sich viele von ihnen auch nur mit dem Impfstoff Sputnik V impfen lassen. Sie selbst ist offener: Sie bekommt heute eine Moderna-Dosis. Eine zweite Frau türkischer Herkunft erzählt, dass sie die Impfung für einen Urlaub brauche. Man könne sich in Chorweiler gut vor Corona schützen, berichtet sie. Probleme habe sie keine.