Vision: Kölner Hauptbahnhof soll unter die Erde

Trennung von Fern- und Regionalzügen

Die bisherige Bahnhofshalle des Kölner Hauptbahnhofs soll zu einer Markthalle mit Geschäften und Kulturangeboten werden. Unterirdisch sollen die Züge des Regionalverkehrs halten. Für die Fernzüge soll ein neuer Bahnhof in Köln-Deutz gebaut werden. Böhm denkt bei dem Projekt an eine langfristige Umsetzung. Der Architekt fordert aber, dass jetzt nichts gebaut wird, was eine spätere Umsetzung unmöglich macht.

Idee erinnert an "Stuttgart 21"

Derzeit gibt es nur die Vision des Architekten, die am Freitag (10.05.2019) mit Experten und dem Publikum in der Industrie- und Handelskammer diskutiert wurde. Die Idee erinnert an das Bahnprojekt "Stuttgart 21". Dort hatte es Bürgerproteste gegen die Verlegung des Hauptbahnhofs unter die Erde gegeben.