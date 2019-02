Die Kölner Grünen möchten den Verkehr in der Innenstadt für Autos stark einschränken. Am Wochenende haben die Mitglieder der Partei ein entsprechendes Verkehrskonzept verabschiedet.

Nur noch elektrische Lieferwagen in der Stadt?

Viel mehr Fußgängerzonen und noch viel weniger Parkplätze: Denn Autos sollen, so die Kölner Grünen in ihrem Beschluss, aus der Innenstadt herausgehalten werden. Kölns City soll autofrei werden. Auf dem Weg dahin ist zunächst eine City-Maut vorgesehen. Und selbst Lieferwagen sollen nur noch in die Stadt dürfen, wenn sie keine Abgase mehr erzeugen.

Autoparkplätze könnten für Räder genutzt werden

Parkplätze an der Straße und in Parkhäusern sollen nach dem Willen der Grünen in Radfahrer-Parkplätze umgewandelt werden. Die Partei sprach sich auch für Pilotprojekte für autonomes Fahren in Köln aus. Im Kölner Rathaus arbeiten die Grünen derzeit mit der CDU zusammen.