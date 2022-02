Kölner Filmproduzent zum zweiten Mal auf der Berlinale

Deutsch-türkische Musik keine Nischenszene in Deutschland

Beim Schauen des Dokumentarfilms wird die 60-jährige Arbeitsmigrationsgeschichte filmisch nachfühlbar. "Jemand, der noch nie mit der Thematik in Berührung gekommen ist, kann sich den Film anschauen und wird automatisch die Sehnsucht, Wut, Freude, Trauer und Abenteuerlust der letzten 60 Jahren nachfühlen können. Und genau das war unser Ziel“ , erzählt Büyükatalay. Er betont, dass die türkische Musikszene, die in Deutschland entstanden ist, so nicht in der Türkei vorhanden sei und deshalb auch keine Nischenmusikszene sei. "Die türkische Musikszene in Deutschland ist somit Teil der Musik-Geschichte Deutschlands“ , betont Büyükatalay.

Der Dokumentarfilm "Aşk, Mark ve Ölüm“ wird am 15.02.2022 ab 16 Uhr auf der 72. Berlinale laufen. Im Sommer ist der Kinostart in Köln geplant.