Kölner Feuerwehr zu langsam

Wenn es brennt haben Löschzüge neuneinhalb Minuten Zeit, um bis zur Einsatzstelle zu kommen. Für Notärzte und Rettungsassistenten sind es sogar nur 8 Minuten. Das schaffen die Einsatzkräfte der Kölner Feuerwehr oft nicht. Eines der großen Probleme: Enge Straßen und dichter Verkehr. In vielen Wohnvierteln bleiben Löschzüge wegen falsch geparkter Autos stecken. Wertvolle Zeit verrinnt. Falschparker, Staus und der zunehmende Verkehr machen der Feuerwehr die Arbeit schwer.

Computer sollen Einsatzfahrzeuge den schnellsten Weg zeigen

Feuerwache in Köln

" Wir haben Verkehrswege, die zum Beispiel durch den Nahverkehr, durch PKW -Verkehr, durch Radspuren miteinander gemischt genutzt werden und wir kommen mit unseren großen Fahrzeugen immer schwerer durch ", sagt der Direktor der Kölner Berufsfeuerwehr, Christian Miller.

Er hält die Verkehrsprobleme allerdings für lösbar. Das Ordnungsamt müsse schärfer gegen Falschparker vorgehen. Ansonsten sollen Computerprogramme der Feuerwehr helfen, schneller voranzukommen. Das Einsatzleitsystem soll künftig auch aktuelle Verkehrsdaten erfassen und dann ausrechnen, welche Fahrzeuge am schnellsten an einen Einsatzort kommen. " Dann gilt nicht mehr, wer ist zuständig für den Bereich, sondern wer ist am schnellsten am Ort ", berichtet Feuerwehrdirektor Miller. Außerdem berate die Feuerwehr mit den Kölner Verkehrsplanern über Vorrangstrecken für Einsatzfahrzeuge.

Neue Wachen für Kölner Randbezirke

Während die Feuerwehr in der Kölner Innenstadt meist noch sehr schnell an den Einsatzstellen ist, dauern die Fahrten in den Randbezirken meist zu lange. Deshalb sollen im Kölner Südosten und im Kölner Norden neue Wachen gebaut und andere verlagert werden. Das allein werde aber nicht helfen, sagt die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft. Das größte Problem sei nämlich der Personalmangel.

"Wir haben seit Jahren einen sinkenden Bewerberspiegel bei den Feuerwehren und im öffentlichen Dienst, weil der öffentliche Dienst bei den Tarifverhandlungen immer hinten angestanden hat. Dementsprechend ist der Job für viele Arbeitnehmer oder Leute, die in die Ausbildung gehen, mittlerweile so unattraktiv geworden, dass auch viele die Feuerwehr oder den Rettungsdienst verlassen." Andreas Jedamzik,

stellv. Landesvorsitzender der Feuerwehrgewerkschaft

Kölner Feuerwehr will mit neuen Konzepten Nachwuchs werben

Auch die Kölner Feuerwehr hat Probleme neue Mitarbeiter für die Löschzüge und im Rettungsdienst zu finden. Bisher mussten Bewerber eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Das ist in Köln jetzt nicht mehr notwendig.

Die Feuerwehr bildet seit dem vergangenen Jahr Nachwuchs aus, der direkt von der Schule kommt. " Dann ist auch der Weg über den Rettungsdienst zur Feuerwehr ein großes Thema, über die Notfallsanitäter-Ausbildung. Auch die Ausbildung richtet sich an Schulabsolvent en", sagt der Kölner Feuerwehr-Direktor Miller dem WDR . Offenbar ist ein umfangreiches Paket von Maßnahmen notwendig, damit die Feuerwehr wieder rechtzeitig an die Einsatzstellen kommt.

