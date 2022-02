Das Kölner Zweigestirn auf Nachtfahrt

Bauer Gereon legt trotz seines teuren und empfindlichen Ornats mit Hand an. Das bringt Extrasympathien ein. Die Männer des Schwertransport-Unternehmens platzen fast vor Stolz über den hohen Besuch.

Karnevalsflair im Kölner Labor Wisplinghoff

2 Uhr im größten Kölner Labor. Mitten in der Nacht arbeiten bei Wisplinghoff immer rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Krankenhäuser warten auf wichtige Laborergebnisse. Und viele andere Menschen natürlich auf die Ergebnisse ihres PCR -Tests. Hier fielen wohl auch die Tests des Dreigestirns positiv aus.

Der Laborchef freut sich über die Anerkennung durch das Zweigestirn früh am Morgen. Karneval finde ja kaum statt, so Fabian Wisplingshoff. Da sei es doch toll, dass Prinz und Bauer wenigstens ein bisschen Karnevalsflair ins Labor brächten.

Solidarität mit der Polizei

Prinz und Bauer des Kölner Dreigestirns im Polizeipräsidium.

3.30 Uhr in der fünften Etage des Kölner Polizeipräsidiums. Hier sitzt die Notrufzentrale. Es ist für eine Donnerstagnacht erstaunlich ruhig. Der Besuch des Zweigestirns mit Equipe ist eine willkommene Abwechslung. Prinz Sven und Bauer Gereon zeigen sich beeindruckt von der Qualität der Videoüberwachung an verschiedenen Brennpunkten in der Stadt. Hier bleiben sie besonders lange.

Bauer Gereon interessiert sich besonders für die Mitarbeiterin, die konzentriert die Social-Media-Kanäle im Blick behält. Prinz und Bauer sind auch gekommen, um nach den Polizistenmorden von Kusel ihre Solidarität zu zeigen. Und auszudrücken, dass der Polizistenberuf hohe Anerkennung verdient.

Endstation: eine Bäckerei in Vogelsang

Prinz und Bauer zu Besuch in einer Bäckerei.

Die Tour endet, wie sollte es anders sein, früh um halb sechs in einer Bäckerei im Stadtteil Vogelsang. Seit drei Uhr sind die Mitarbeiter auf den Beinen. Der Bauer tauscht den Dreschflegel kurz mit dem bäckertypischen Arbeitsgerät. Und macht auch da eine gute Figur. Dann geht es zurück in die Hofburg. Nach einer eindrucksvollen Nacht. Um 11.45 Uhr gehen Prinz und Bauer wieder an den Start. Dann wird erstmal ein PCR -Test gemacht. Tägliche Routine.

Über dieses Thema berichtet auch die Lokalzeit Köln.