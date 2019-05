Kölns ehemalige Dombaumeisterin: Massive Schäden an Notre-Dame

Die ehemalige Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner hat sich nach dem Brand in Paris ein Bild von den Schäden an der Kathedrale Notre-Dame gemacht. Sie soll die finanzielle und fachliche Hilfe aus Deutschland koordinieren, falls Frankreich deutsche Hilfe benötigt. Das sei eine sensible Aufgabe, sagte sie.

Schock-Werner spricht von grauenhaftem Anblick