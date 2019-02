In der Türkei inhaftierter Kölner Demirci ist frei

Der seit April vergangenen Jahres in der Türkei inhaftierte Kölner Adil Demirci ist frei. Darüber haben seine Unterstützer in Köln am Donnerstagvormittag (07.02.2019) informiert. Demirci war wegen angeblicher terroristischer Unterstützung in Haft gewesen. Der Sozialarbeiter hatte angeblich an drei Beerdigungen von türkischen Kommunisten teilgenommen. Noch liegen keine näheren Informationen aus der Türkei zu der Freilassung vor.