Kölner Café greift durch: Laptop-Verbot für Gäste

Rafet Aydodgu

Wo sonst die Tageskarte auf dem Tisch steht, prangt im Kaffeesaurus am Kölner Friesenplatz ein Schild mit der Aufschrift " Laptop verboten ". Inhaber Rafet Aydodgu erklärt:

Ich kam eines Tages rein und überall saßen Gäste am Laptop . Das hat einfach Überhand genommen und wir mussten etwas machen. Rafet Aydodgu, Gastronom

Seitdem gibt es an bestimmten Tischen ein Laptopverbot. Am Wochenende sollen Aydodgus Gäste das Arbeitsgerät komplett zuhause lassen.

Gäste reagieren meist verständnisvoll auf Laptopverbot

Bei den Gästen trifft diese Maßnahme offenbar auf Verständnis: "Es gab auch schon schlechte Google-Bewertungen, aber die meisten Menschen verstehen, warum wir diese Maßnahmen haben." Das Kaffeesaurus lebt von der Laufkundschaft und ist meist schon am Vormittag gut besucht. Gäste, die mehrere Stunden lang am Laptop arbeiten und dabei wenig verzehren, sind schlecht für das Geschäft. Hinzu kommt, dass sie mit Lern- oder Arbeitsmaterial meist mehrere Plätze einnehmen und zum Teil auch andere Gäste stören können. Trotzdem ist das Arbeiten am Laptop im Café attraktiv. Studierende finden hier zum Beispiel eine willkommene Ablenkung zum Homeoffice.

Andere Cafés in Köln setzen auf das Konzept Coffice

Ein anderes Bild bietet sich im Rheinauhafen. Dort wird das sogenannte Coffice-Konzept angewendet. Das heißt zum Beispiel, dass kostenloses und stabiles WLAN angeboten wird und Gäste mit Laptops wohlwollend empfangen werden. Jonas Dahms, einer der vier Geschäftsführer im „Coffice Harbour“ ist überzeugt von dem Ansatz: "Wir haben extra dafür eine eigene Co-Working-Ecke gebaut. Wir machen die Erfahrung: Wenn man mit den Leuten kommuniziert, funktioniert alles einwandfrei." Wichtig ist allerdings, dass es im Rheinauhafen viele Firmen und feste Stoßzeiten gibt - ein wesentlicher Unterschied zum Kaffeesaurus.

Gegenseitiger Respekt als Lösung für Laptop-Problem

Auf einigen Tischen sind Laptops verboten