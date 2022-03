Bekannter Gastwirt in Köln getötet: Verdächtiger in Haft

Im Kölner Stadtteil Weiden ist das Entsetzen groß. Die Gaststätte " Zur alten Post " ist eine Institution, Treffpunkt für FC -Fans und Anhänger des Kölner Karnevals. Den Wirt kannten viele in Weiden persönlich.

Der 73-Jährige soll am Freitagmorgen gegen 7 Uhr in die Gaststätte gekommen sein. Laut Polizei hatten Zeugen ihn auf der Straße gesehen. Der Wirt erwartete Handwerker. Stattdessen traf er aber offenbar auf eine oder mehrere bislang unbekannte Personen, die ihm schwere Verletzungen zugefügt haben. Der 73-jährige brach vor seinem Tresen zusammen.

Kölner Gastwirt attackiert: Mordkommission ermittelt

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei will sich nicht dazu äußern, ob in der Gaststätte etwas fehlt, ob der Wirt möglicherweise Opfer eines Raubmordes wurde.

Eine Mordkommission hat am Freitagmorgen Ermittlungen aufgenommen. Experten der Polizei haben in der Gaststätte und an dem Opfer Spuren gesichert. Diese und Zeugenaussagen führten schließlich zu einem 30-jährigen Kölner.

Noch am Freitagabend konnte dieser zu Hause festgenommen werden. Eine Richterin des Amtsgerichts Köln habe Haftbefehl wegen Totschlags erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagabend mit.

Trauer in Weiden ist groß

Nur wenige Meter von der " Alten Post " entfernt hatten sich am Freitag Freunde, Bekannte und Mitarbeiter des Wirtes versammelt. Sie können es nicht fassen, dass der 73-Jährige am Vormittag in seinem Lokal mitten in Weiden getötet wurde. Der Wirt hatte die Kneipe an der Goethestraße viele Jahre geführt. " Er war als begeisterter Karnevalist und FC -Fan im Viertel bekannt und beliebt ", sagt ein Stammgast.

