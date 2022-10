Kühles Kölner Wintersemester

In den Räumen der Hochschulen sinkt die Temperatur auf 19 °C , am Abend und am Wochenende geht es dann nochmal um drei Grad runter. Wer für einige Stunden in einer der Bibliotheken lernen muss und sich dabei nicht bewegt, könnte schnell frieren.

Mira Weller richtet sich auf ein kaltes Semester ein.

"Ich werde mich wärmer anzuziehen und immer einen zusätzlichen Pulli dabeihaben. Aber man ist schon daran gewöhnt, dass es etwas kühler ist. In den letzten Semestern wurde wegen Corona immer gelüftet" , sagt die Sportstudentin Mira Weller. Denn Lüften gehört immer noch zum Alltag, damit das Ansteckungsrisiko durch Corona so gering wie möglich ist.

Neue Lampen und kaltes Wasser

Außerdem werden in vielen Gebäuden die Lampen getauscht, fast überall in der SpoHo sollen nur noch LEDs leuchten. Mehrere Duschbereiche werden geschlossen und in den Schwimmbecken sinkt die Temperatur um zwei Grad.

Wegen kälterem Wasser stellt Fabian Möller seinen Unterricht um.

Das klingt für Außenstehende unproblematisch, führt aber bei den Lehrenden dazu, dass sie ihren Unterricht verändern müssen. "Wir werden die Studierenden dauerhaft in Bewegung und Erklärpausen so kurz wie möglich halten. Wer anderthalb Stunden im Becken trainiert, kühlt sonst sehr stark aus" , erklärt der Dozent Dr . Fabian Möller.