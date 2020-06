Köln: U-Bahn kann weitergebaut werden

Mit einer überraschenden Nachricht begann die Ratssitzung am Donnerstag (18.06.2020) in Köln. Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Stadtdirektor Stephan Keller informierten über einen Vergleich, der elf Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs zu Stande kommen soll.

Mehrere Wochen hätten die Verhandlungen gedauert. Stadtdirektor Keller sagte, dass die an dem Abschnitt Waidmarkt beteiligten Baufirmen für den U-Bahn-Bau 600 Millionen Euro an die Stadt zahlen würden. Ausserdem würden sie die Bauwerke am Waidmarkt sanieren und aufbauen. Zudem würden sie auch die Kosten für den Bau eines Gedenkraumes, der an die Einsturzkatastrophe erinnern soll, übernehmen.

Weiterer Prozess könnte zehn bis fünfzehn Jahre dauern

Die Stadt will damit so schnell wie möglich die „ewige“ Baustelle am Waidmarkt schliessen. Sollte man sich mit den Firmen nicht jetzt einigen, könnte ein Zivilprozess um die Rückzahlung der Schadenssumme vielleicht noch 10 – 15 Jahre dauern, sagte Stadtdirektor Keller. Es sei viel wichtiger die U-Bahn Linie an der Stelle fertig zu bekommen, um den Personsennahverkehr in den Süden zu verbessern.

Reker wirbt für den Vergleich

Am 29. Juni gibt es dazu eine Sondersitzung im Stadtrat. Man solle für den Vergleich abstimmen, sagt Kölns Oberbürgereisterin Henriette Reker. Als sie das während der Ratssitzung sagte, gab es von vielen spontanen Applaus.

Kritisch angemerkt wurde aber auch von einigen Politikern, dass bis zum 29. Juni wenig Zeit sei, um diesen komplexen Sachverhalt gründlich genug zu prüfen.



Stand: 18.06.2020, 18:08