Acht Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs ist die Ursache immer noch unklar. Das Archiv am Waidmarkt war bei den Bauarbeiten zur Nord-Südbahn eingestürzt. Zwei Menschen kamen ums Leben.

Ein Gutachter des Landgerichts will tiefere Erdschichten an der Unglücksstelle am Waidmarkt untersuchen und mögliche weitere Beweise für die Ursache des Archiveinsturzes sichern, heißt es von den Kölner Verkehrsbetrieben am Dienstag (12.12.2017). Bisher ging man von einem Fehler in der Seitenwand des Tunnels als Unglücksursache aus.