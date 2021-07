Einsturz des Kölner Stadtarchivs 2009 – Bundesgerichtshof prüft Kölner Urteile

Nebenkläger berührt von Anteilnahme

Auch der Halbbruder eines bei dem Einsturz getöteten jungen Mannes war in Karlsruhe bei der Verhandlung mit dabei. Er geht davon aus, dass sich das Kölner Landgericht noch einmal mit dem Fall beschäftigen muss. Sollte der Bundesgerichtshof Rechtsfehler in den Urteilen feststellen, wird das Verfahren an eine anderen Kammer des Landgerichts verwiesen.

Zwei Gedenkkränze der Stadt Köln hängen am Bauzaun vor der Unglücksstelle

Der Nebenkläger sagt aber auch , er sei immer wieder froh, wenn sich die Menschen in Köln an den Jahrestagen versammeln, um an seinen Halbbruder, den getöteten Studenten und an die Frau zu erinnern, die sich nach dem Einsturz aus Verzweiflung das Leben genommen hat.

Bei dem Unglück am 3. März 2009 starben zwei Menschen, der Sachschaden beläuft sich auf über eine Milliarde Euro.

Video starten, abbrechen mit Escape Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs: Wer hat versagt? . die story. . 43:59 Min. . UT . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR. Von Ingolf Gritschneder, Wolfgang Minder.

