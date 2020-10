Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte am Freitagabend eine Reinigungskraft in einer auf dem Abstellgleis stehenden Bahn am Bahnhof Deutzer Feld einen "verdächtigen Gegenstand" gefunden. Die alarmierte Polizei sperrte die Umgebung des Fundorts ab und forderte Spezialisten der Bundespolizei an.

Entschärfung um drei Uhr morgens

Der laut Polizei "mögliche Sprengsatz" wurde gegen drei Uhr morgens entschärft, hieß es in einer Mitteilung. Laut Polizei war er mit Nägeln, Schrauben und Schwarzpulver wie aus Silvesterböllern gefüllt. Ob er auch hätte explodieren können, werde aber erst noch untersucht, sagte ein Polizeisprecher. Es sei daher voreilig, von einer Bombe zu sprechen.

Wie gefährlich der Gegenstand war, ließe sich erst nach weiteren Untersuchungen einschätzen, teilte die Polizei mit. Das Landeskriminalamt wurde in die Ermittlungen eingeschaltet. Am Samstagnachmittag wurde alle weiteren Züge in dem Bereich auf mögliche weitere Gefahren durchsucht.

Der Bahnhof Deutzer Feld ist ein reiner Betriebsbahnhof, an dem keine Fahrgäste ein- und aussteigen.

Stand: 03.10.2020, 15:33