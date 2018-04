Kritik an Personalsuche in der SPD

Allerdings hatte er auf eine Kandidatur gegen Marc Herter und Thomas Kutschaty verzichtet. In der SPD-Fraktionssitzung am Dienstag (17.04.2018) soll Börschel laut "Kölner Stadt-Anzeiger" Kritik an seiner Partei geübt haben. Laut dem Bericht sprach Börschel von einem intransparenten Verfahren für die Besetzung neuer Spitzenämter.