Ehemaliger Kölner Polizeipräsident klagt gegen seine Versetzung

Damals ging alles ganz schnell. In der Silvesternacht 2015/2016 kam es in Köln am Hauptbahnhof zu massenhaften sexuellen Übergriffen auf Frauen. Es dauerte zunächst ein paar Tage, bis das Ausmaß der Taten ans Licht kam. Aber keine zwei Wochen später musste der damalige Polizeipräsident Wolfgang Albers gehen. Dagegen wehrt er sich bis heute. Jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht Münster.

Beim Gerichtstermin am Mittwoch schweigt sich Albers über seine Motivation für die Klage aus. Er will keine Stellungnahme abgeben. Der 66 Jahre alte Ex-Polizeipräsident arbeitet mittlerweile bei einer renommierten Bonner Anwaltskanzlei. Dass er seinen früheren Job wiederbekommt, wird er nicht ernsthaft wollen. Laut Gerichtssprecherin Gudrun Dahme gehe es um die Kölner Silvesternacht 2015/2016 und die damalige Versetzung von Albers in den einstweiligen Ruhestand.

Silvesternacht: Kölner Behörde reagierte unter Wolfgang Albers hilflos

Die Kölner Silvesternacht machte vor knapp sechs Jahren weltweit Schlagzeilen. Mitten in Köln am Hauptbahnhof wurden Frauen unter den Augen hilfloser Polizisten zu Opfern sexueller Gewalt. 1200 Straftaten wurden später angezeigt. In der unmittelbaren Aufarbeitung machte die Kölner Polizei einen hilflosen Eindruck.

Und noch als Polizeipräsident schien auch Albers die Ausmaße der Silvesternacht nicht zu überblicken. So hatte die Polizeibehörde noch am Neujahrsmorgen gemeldet, dass die Feiern bei ausgelassener Stimmung weitgehend friedlich verlaufen seien. Tage später wurde klar, dass dem nicht so war. Zudem hatte Albers Behörde behauptet, angemessen und gut aufgestellt gewesen zu sein.