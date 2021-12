Köln ist die sexuell liberalste Stadt Europas

Bestnoten in sexueller Freizügigkeit

Mit 18 Gay Bars, 15 Sexshops und den meisten queeren Events aller untersuchten Städte bescheinigte "Lust" der Stadt Köln in seinem Ranking Bestnoten in Sachen sexueller Freizügigkeit. Vor Köln konnte sich nur noch die Metropole New York platzieren, die als Wiege des auch in Köln beliebten Christopher Street Days gilt und bekannt für ihre LGBTQI-Kultur ist. Auf Platz 3 landete Berlin.

Das Online-Magazin "Lust" mit Sitz in den Niederlanden berichtet über Erotik-Themen und die Sexindustrie. In dem auf der Website von "Lust" veröffentlichten Ranking "Liberal City Index" wurden die Städte auf ihre Sexpositivität geprüft. Mit dieser sei, so das Magazin, die Freiheit und Lebensqualität einer Stadt untrennbar verbunden.

Der Domstadt attestiert das Magazin in seiner Bewertung außerdem eine Vorbildfunktion in Sachen Liberalität und Freizügigkeit – insbesondere im sexuellen Sinne. Köln hält sich also offenbar an seine eigenen Grundsätze: Levve und levve losse!