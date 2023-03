Mann nach Messerstecherei in Köln festgenommen

Nach einer Messerstecherei im Kölner Severinsviertel haben Spezialeinsatzkräfte den mutmaßlichen Tatverdächtigen in seiner Wohnung festgenommen. Der Mann soll am Morgen einen 42-Jährigen am Severinskirchplatz mit mehreren Stichen schwer verletzt haben.

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Tatverdächtige soll sich anschließend in seine Wohnung in unmittelbarer Nähe des Tatortes zurückgezogen haben. Dort ließ er sich der Polizei zufolge widerstandslos festnehmen.

Über die Hintergründe der Tat hat die Polizei bisher keine Informationen. Der Verletzte wurde in eine Klinik eingeliefert.