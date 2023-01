Kölner Schüler machen Austausch in der eigenen Stadt

Am Anfang ist Aufwärmen angesagt. Lehrerin Janine Engel steht mit Schülerinnen und Schülern von vier Kölner Schulen auf einer Bühne der Aula der Königin-Luise-Schule. " Stellt euch gleichmäßig in einem Kreis auf ", sagt sie. " Ich klatsche in die Hände und schicke diesen Klatscher an einen von euch weiter. Und ihr schickt dann euren Klatscher an eine andere Person weiter. "

Verschiedene Schulformen sind dabei

Bis zu sechs Schülerinnen und Schüler nehmen teil. Sie sind 14 bis 17 Jahre alt und besuchen. Mit dabei sind die Gustav-Heinemann-Hauptschule, die Katharina-Henoth-Gesamtschule, das Albertus-Magnus-Gymnasiums und das Königin-Luise-Gymnasium.

Schüleraustausch soll Vorurteile abbauen

Kerstin Walser, Kunstlehrerin an der Königin-Luise-Schule