Abgesprungener Intendant wirft Köln Provinzialität vor

"Weder weltläufig noch tolerant"

" Diese Debatte, die ich in Köln jetzt erlebt habe, die empfinde ich als provinziell ", sagte Maldeghem der Deutschen Presse-Agentur.

" Ich finde, es ist total provinziell, wenn Menschen, die sich für intellektuell halten, eine Vorverurteilung über mich in die Welt setzen, ohne meine Arbeit zu kennen. Das ist für mich weder weltläufig noch tolerant ." Für beschädigt halte er sich nicht.

"Demütigung für Köln"

Maldeghems Berufung durch Oberbürgermeisterin Henriette Reker war zuvor scharf kritisiert worden. So sprach der Schriftsteller Navid Kermani von einer " Demütigung für Köln ": In Maldeghems Biografie finde sich "nichts, was aufregend und frisch für eine Großstadt sein könnte ", kritisierte der Friedenspreisträger. Dieser Kandidat sei lediglich " bequem, dankbar und pflegeleicht ".

Maldeghem hatte daraufhin am Freitag (01.02.2019) mitgeteilt, dass er lieber doch auf seinem derzeitigen Posten als Intendant des Salzburger Landestheaters bleiben wolle.

Stand: 02.02.2019, 11:11