Folgen des Saharastaubs im Rheinland

"Ich war gestern schon in der normalen Waschanlage, aber bei meinem kleinen Sportwagen kommen die Bürsten nicht überallhin. Da bin ich halt heute nochmal los, damit dieser Staub endlich runterkommt" , sagt Ulla Jürgens.

Ulla Jürgens ist froh, dass das Auto wieder glänzt.

Die Kölnerin hat in die Handwäsche 25 Euro investiert, damit ihr Auto innen und außen richtig sauber ist. Mit dem Ergebnis ist sie zufrieden, der Wagen glänzt im Sonnenlicht so stark, dass sie die Augen zusammen kneifen muss. "Das Warten und die Investition haben sich gelohnt."

"Die Kölner sind gerade ein bisschen jeck“

Mit sanften Schwammbewegungen werden die Autos gewaschen

Rico Weiss ist die Arbeit an den Autos deutlich anzusehen. Der Chef einer Autohandwäscherei legt selbst mit Hand an und kommt dabei ordentlich ins Schwitzen, weil so viel los ist. "Die Kölner sind gerade ein bisschen jeck" , findet er.

"Das Telefon steht nicht still und die Kunden müssen warten. Aber der Staub ist hartnäckig und viele Wagen sehen fürchterlich aus. Da kann ich die Leute schon verstehen" . Fünf Wäscher kümmern sich um die Autos, die meistens braun-grau zu der Halle in Köln-Ehrenfeld kommen und sie in ihrer originalen Farbe wieder verlassen.

Das Wasser von Kölle muss schnell vom Auto runter