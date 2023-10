Vater und Sohn angeklagt - Übten sie Rache an Handwerker?

Es ist eine ungewöhnliche Kombination. Vater und Sohn sitzen im Kölner Landgericht auf der Anklagebank, wenn das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen sie beginnt. Der Anlass für die Taten, die die beiden gemeinsam begangen haben sollen, war laut Anklage eine schlecht ausgeführte Reparatur.

Bei einem Familienmitglied der beiden Angeklagten hatte das Opfer offenbar einen Spülkasten nicht so wieder hergestellt, dass er reibungslos funktionierte. Geld hatte der Handwerker dafür aber genommen. Die schlechte Reparatur hatte daraufhin die beiden jetzt Angeklagten so wütend gemacht, dass sie den Handwerker an einen Ort bestellten.

"Mit Schlagstock, Fäusten und Tritten"

Dort sollen Vater und Sohn den Handwerker angegriffen haben. Dabei benutzten sie einen Schlagstock, traten und schlugen ihn, sagt die Staatsanwaltschaft. Außerdem sollen sie den Mann mit dem Tod bedroht haben. Schließlich nahmen sie dem Handwerker Geld ab.

Vater und Sohn müssen sich weiteren Vorwürfen stellen. Insgesamt will die Staatsanwaltschaft in diesem Prozess drei Anklagen vorlesen. Einmal die mit der gemeinschaftlichen Tat. Außerdem muss sich der Vater wegen des Vorwurfs einer Bedrohung in einem anderen Fall verantworten. Dem Sohn, der schon mehrmals mit dem Gesetzt in Konflikt gekommen ist, wirft die Staatsanwaltschaft Körperverletzung vor.

In die Schlagzeilen geriet der Sohn, weil ihm ein Polizist bei einer missglückten Festnahme in Köln in den Rücken schoss. Der Polizist wurde daraufhin verurteilt. Der Angeschossene saß während des Prozesses gegen den Polizisten wegen wiederum eines anderen Delikts in Haft.

