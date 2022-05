Den Prozess im Amtsgericht Köln verfolgten viele Zuschauer, die deutlich auf der Seite der Angeklagten standen. Sie applaudierten, als die beiden Teile des Artikels, der Anfang 2021 erschienen war, vorgelesen wurden. Unter den Zuschauern beteten einige den Rosenkranz, andere kommentierten die Aussagen des Staatsanwalts oder der Richterin.

In dem Artikel, der in dem katholischen Fachmagazin " Theologisches " erschien, bezeichnet der polnische Autor Dariusz Oko Homosexuelle als " Parasiten " und " Krebsgeschwüre ". Schwule Priester verführten andere Männer gegen ihren Willen. Homosexuelle dürften daher nicht zur Priesterweihe zugelassen werden, so Oko.

Prozess in Köln: Angeklagter Priester relativiert Aussagen

Angeklagt war auch der 91-jährige verantwortliche Redakteur, in dessen Zeitschrift der Artikel erschienen war. Er muss 4.000 Euro bezahlen, Oko 3.000 Euro – weil Okos Verdienste wesentlich geringer seien, so das Gericht.

Oko, der Theologieprofessor ist, sagte dem WDR am Freitag: Er spreche nicht über alle Homosexuellen, sondern allein über homosexuelle Priester, die schwere Verbrechen begingen. In dem Artikel stellte er unter anderem die These auf, dass die homosexuellen Priester in der katholischen Kirche verantwortlich für den Missbrauch an Kindern und Jugendlichen seien.

Artikel gegen homosexuelle Priester: Strafanzeige aus München

Der Münchener Priester Wolfgang Rothe hatte im vergangenen Jahr den Artikel gelesen und unmittelbar danach Strafanzeige bei der Kölner Staatsanwaltschaft gestellt, weil die Fachzeitschrift in Köln verlegt wird. Rothe nennt die Thesen in dem Artikel " dumpfe, homophobe Behauptungen ".

Das Amtsgericht erließ darauf hin Strafbefehle über mehrere tausend Euro, die die beiden Angeklagten aber nicht akzeptierten. Deshalb gab es den Prozess in Köln.