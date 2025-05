Auf den ersten Blick wirkt das Gebiet zwischen den Kölner Stadtteilen Neubrück, Brück und Rath/Heumar alles andere als besonders. Auf den Feldern rund um den Rather See wachsen unter anderem Raps und Gerste. Nahe Rath gibt es ein großes Feld, auf dem Erdbeeren gepflückt werden können. Immer wieder trifft man auf den Feldwegen auf Fußgänger - mit und ohne Hund -, Jogger und Radfahrer. Doch dieses so unscheinbare Areal ist vor allem im Sommer extrem wichtig für Köln.

Kühle Luft am Abend

Das merkt man allerdings erst, wenn es dunkel wird. Dann kühlt es auf den Feldern im Osten der Stadt rapide ab. Einerseits, weil dort die Temperatur schneller sinkt als auf den versiegelten Flächen rundherum. Andererseits weil kalte Luft, die aus dem Bergischen Land über den Königsforst nach Köln strömt, genau hier entlang fließt. Klimaforscher nennen so etwas eine Kaltluftschneise.

Frank Patt vom "Bündnis für die Felder"

" Und diese Schneise will die Stadt Köln zubauen lassen ", sagt Frank Patt vom "Bündnis für die Felder", das sich gegründet hat, als die Pläne der Stadt vor mehr als zwei Jahren bekannt wurden.

Köln will 1.500 Wohnungen bauen lassen

Demnach soll an zwei Stellen auf dem Gelände gebaut werden. Auf dem ehemaligen "Madaus-Gartenland" am Neubrücker Ring nördlich des Rather Sees sollen bis zu 850 Wohnungen - teilweise auch in mehrstöckigen Wohnblöcken - entstehen. Außerdem könnten in dem Bereich zwischen Brück-Rather-Steinweg und Rösrather Straße weitere Wohnhäuser sowie Sportplätze und eine Schule entstehen.

Ein Feld auf dem ehemaligen "Madaus-Gartenland"

" Dabei ignoriert die Stadt, dass über diese Flächen noch weitere Stadtteile mit Kaltluft versorgt werden ", sagt Patt. Ihn ärgert besonders, dass es mehrere Studien gibt, die die Bedeutung der Flächen als Kaltluftschneise herausstellen. Zuletzt eine Analyse des Deutschen Wetterdiensts (DWD), die er 2024 für die Stadt anfertigte und die als "Grundlage für die Anpassung an den Klimawandel in Köln" dienen soll.

Stadt Köln: Hohe Bedeutung für Stadtklima