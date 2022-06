Naschgarten statt Parkplatz – Kölner Jugendzentrum kämpft für Grundstück

Sina Ayari sitzt an ihrem Lieblingsplatz im Naschgarten. Dem großen Tisch unter dem riesigen Baum. Wenn es so richtig warm ist, wie an diesem Junitag, kann sie sich dort am besten abkühlen. Gemeinsam mit ihren Freunden vom Jugendzentrum Picco spielt sie eine Runde Uno.

" Das ist gerade die perfekte Mischung. Die richtigen Leute, ein gutes Spiel dabei, ein bisschen was zu naschen und dann einfach nett unterhalten bei schönem Wetter ", sagt Sina und lächelt zufrieden.

Kölner Jugendzentrum wehrte sich gegen Parkplatzbau

Sina Ayari hat den Naschgarten mit aufgebaut.

Die 19-Jährige und die anderen Kinder und Jugendlichen vom Picco können stolz sein auf das, was sie geschafft haben. Neben ihrem Jugendzentrum in Köln-Holweide ist eine große Fläche. In jahrelanger Arbeit haben sie aus dieser Fläche, am Anfang noch eine Brache, einen bunten Naschgarten gemacht.

Und das gegen einige Widerstände. Denn eigentlich sollte der Naschgarten 2018 abgerissen werden. Die Stadt wollte an die gleiche Stelle Parkplätze bauen, weil sie das Gebäude daneben besitzt und für städtische Mitarbeiter Autoflächen zur Verfügung stellen wollte. Doch die Kinder und Jugendlichen wehrten sich. Erfolgreich.

Naschgarten ist für Viele in Holweide ein zweites Zuhause

Seit 2014 benutzt das Picco das benachbarte Grundstück mit. Und hat dabei einiges bewirkt. " Sie hätten mal sehen müssen, wie es damals hier aussah ", sagt Luciano Polizzi im Gespräch mit dem WDR . Polizzi und seine Kollegin Christa Schnetgöke teilen sich die Teamleitung im Picco.