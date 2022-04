DHL bricht eigene Packstation in Köln auf

Der Grund war ein technischer Defekt. Über Wochen probierte DHL nach Angaben einer Sprecherin alles, um die defekte Packstation in einem Einkaufszentrum in Köln-Bayenthal wieder in Betrieb zu setzen. Ohne Erfolg.

Erst wurde versucht, eine neue Software aufzuspielen, dann wurde Hardware getauscht, aber alles nutzte nichts. Das System konnte nicht in Stand gesetzt werden, die Pakete blieben in den gelben Boxen des Paketunternehmens gefangen. Jetzt entschieden die Verantwortlichen bei DHL , die Packstation aufzubrechen. Fach für Fach wurde mit schwerem Werkzeug aufgestemmt.

Packstation-Panne in Köln: Kunden erhalten jetzt Pakete

Alle Pakete befinden sich jetzt in einer anderen Packstation in der Nähe oder werden den Kunden an ihre Adresse geliefert. Die Empfänger erhalten einen Nachweis darüber, dass ihnen die Sendungen tatsächlich erst jetzt zugestellt wurden, so DHL . Dies soll Schwierigkeiten bei einem möglichen Umtausch von bestellter Ware verhindern, die an Fristen gebunden ist, so die Sprecherin.

Bei den meisten Versandhändlern gäbe es erfahrungsgemäß mit einem solchen Nachweis keine Probleme, denn entscheidend für den Fristablauf sei nicht die Absendung, sondern der Zeitpunkt der Zustellung. Sollte das in Ausnahmefällen anders geregelt sein, lehnt DHL aber jede Haftung ab. Nach den Geschäftsbedingungen werde kein verbindliches Zustellungsdatum garantiert, sagt das Unternehmen.

Zukunft der Packstation in Köln-Bayenthal ungewiss

Ob die aufgebrochene Packstation wieder aufgebaut wird, steht noch nicht fest, so die DHL -Sprecherin. Die Priorität habe zunächst dabei gelegen, den Kunden den Zugang zu ihren Paketen zu ermöglichen. Was aus der Packstation wird, sei noch nicht entschieden.

Über das Thema berichtet die Lokalzeit aus Köln am 27.04.2022 im WDR Fernsehen.