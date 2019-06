Zentralrat der Muslime kritisiert Kölner Polizei

Bei dem Polizeieinsatz wurden am Dienstag (04.06.2019) zehn Muslime in langen Gewändern kontrolliert. Die jungen Muslime hatten laut Zeugenaussagen vor dem Kölner Hauptbahnhof "Allahu Akbar" gerufen. Daraufhin rückte die Polizei mit großen Kräften an, stoppte die Männer und durchsuchte sie. Auf Twitter wurde ein Foto verbreitet, dass den Vorfall dokumentieren soll.

Vom Staatsschutz befragt

Es stellte sich heraus, dass sie bis auf ein Messer nichts Gefährliches bei sich hatten. Auf der Polizeiwache wurden sie vom Staatsschutz befragt.