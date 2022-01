Tausende Besucher: Süßwarenmesse in Köln trotz Omikron

Gerald Böse freut sich sichtlich, dass endlich wieder eine international wichtige Messe in Deutz stattfindet. Der Chef der Koelnmesse geht davon aus, dass Aussteller aus fast 60 Ländern in die Messehallen kommen, wenn es gut läuft auch noch 20.000 Besucher. "Wir handeln hier nicht verantwortungslos, die Coronaschutzverordnung lässt Fachmessen zu und wir haben ein gutes Hygienekonzept entwickelt. Alles was im Vorfeld machbar ist, haben wir getan."

Kontrollen, Tests und Abstand

Auch wenn in anderen Städten Messen abgesagt wurden, etwa in Düsseldorf die "Boot", Köln öffnet die Tore. Wer rein möchte, muss sich vorher registrieren, genesen, getestet oder geimpft sein. Weil einige Besucher in ihrer Heimat aber eine Corona-Impfung mit einem in Deutschland nicht zugelassenen Impfstoff erhalten haben, müssen sie einen aktuellen PCR- oder Antigen-Test vorweisen. Die Kölner Messe hat deswegen extra zwei Testzentren aufgebaut.

Die Gänge zwischen den Ständen sind deutlich breiter als sonst und die riesigen Hallen werden speziell gelüftet. Überall herrscht Maskenpflicht, außer die Besucher probieren eine Süßigkeit.

Normalität laut Messe wirtschaftlich absolut nötig

Die Kölnmesse hofft, dass dieses Jahr wieder ein bisschen normaler verläuft als die beiden vorherigen. Der Umsatz ist massiv eingebrochen. Lag er vor Corona noch bei deutlich über 400 Millionen Euro, ist er im vergangenen Jahr auf 130 Millionen gesunken.

Gerald Böse hofft auf ein gutes Jahr