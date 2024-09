Große Evakuierung in Köln möglich – Bomben auf Klinikgelände ?

Seit Monaten untersuchen Spezialisten das Areal im rechtsrheinischen Köln. Es geht um den Verdacht von Bombenblindgängern und kleineren Kampfmitteln wie Munition oder Granaten, so die Stadt Köln. Die Fläche wurde im Dritten Reich als Kaserne und Flugplatz genutzt.

Mehrere Verdachtspunkte

Deshalb schließen die Experten nicht aus, dass es dort Bombardierungen der Alliierten gegeben hat. Zusätzlich wurden auch Luftbilder aus der Kriegszeit ausgewertet und "Messungen im Erdreich durchgeführt“ . Mit dem Ergebnis, dass sich mehrere Verdachtspunkte ergeben hätten. Die Punkte würden nun aufgebaggert, um genau zu sehen, was sich im Boden befindet, so eine Mitteilung der Stadt Köln. Auf dem Gelände soll ein neuer "Gesundheitscampus“ entstehen. Also muss der Bereich vor Baubeginn auf Kampfmittel überprüft werden.

Stadt will 5000 Haushalte informieren

Bei einem tatsächlichen Fund müssten am 11. Oktober neben Patienten von mehreren Kliniken auch Bewohner eines Seniorenwohnheims in Sicherheit gebracht werden. Bei möglichen Entschärfungen wären aber auch mehrere tausend Anwohner in den umliegenden Stadtteilen, Kindertagesstätten und Schulen betroffen. Welche Bereiche konkret im Evakuierungsradius liegen, will die Stadt am 9. Oktober bekannt geben.