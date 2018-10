Wegen des Marathons sind viele Straßen in der Kölner Innenstadt gesperrt. Auch Straßenbahnen-Linien sind betroffen, es gibt einen Sonderfahrplan. Die Strecke führt von Deutz über den Kölner Süden durch Lindenthal, Ehrenfeld und Nippes zurück in die Innenstadt. Das Ziel ist in der Nähe des Doms.

Stand: 07.10.2018, 11:13