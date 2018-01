Öffnung der Chemiedeponie: A1-Anwohner besorgt

An der A1 -Brücke in Leverkusen sind die Arbeiten für die Öffnung der Chemiedeponie Dhünnaue in vollem Gange. Arbeiter rammen und bohren von jetzt an Löcher in die Deponie. Straßen. NRW baut an der Stelle ein Wasserrückhaltebecken. Dabei muss ein Teil der Giftabfälle ausgebaggert und abtransportiert werden.

Für die Arbeiten hatte Straßen.NRW hohe Sicherheit zugesagt. Wo Eingriffe in die Deponie vorgenommen werden, soll es eine komplette "Einhausung" des Bereichs geben (siehe Grafik).

Dafür wird über der Baustelle ein Zelt errichtet, die Luft wird abgesaugt und gefiltert. Der Giftmüll aus der Deponie wird in luftdichten Containern abtransportiert. Im Inneren der Deponie lagern alte Abfälle der Bayer AG und der Stadt Leverkusen.

Anwohner trotz Schutzmaßnahmen in Sorge

Doch trotz der Vorsichtsmaßnahmen sind viele Anwohner skeptisch und besorgt. Sie befürchten, dass bei einem möglichen Unfall giftige Gase oder Staub in die Wohnviertel geweht werden könnten.

Sie kritisieren, dass es für diesen Fall keine Informationen gibt, wie sie sich schützen können. Es gebe auch keine Notfallpläne für Kindergärten und Schulen.