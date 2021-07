Lauf-Demo gegen Rassismus in Köln

Die Initiative Enough Is Enough hat die Lauf-Demo organisiert. Die Teilnehmer demonstrieren gegen verschiedenste Arten von Gewalt und Hass. Es wird am Neumarkt gestartet und bis zum Aachener Weiher gelaufen.

Geplant sind Reden zu den Themen Black lives Matter, Anti-Rassismus und dem rassistischen Attentat in Hanau sowie musikalische Auftritte.

Weiterhin Angst vor Polizeigewalt und rechter Gewalt

“Wie kann es sein, dass nach all den Demos und Diskussionen Hanau immer noch als Einzelfall abgestempelt, ein Kopftuchverbot verabschiedet wird und Schwarze, Indigene und Menschen of Colour immer noch täglich in Angst vor Polizeigewalt und rechter Gewalt leben müssen? ", sagt Sevde K., Aktivistin aus Köln.

Die Proteste vor einem Jahr gegen Rassismus und Polizeigewalt hätten wenig verändert.

Stand: 03.07.2021, 06:00