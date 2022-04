"Bei uns kostet das Kölsch jetzt 2,10 Euro. Das sind 20 Cent mehr als vorher. Wer jetzt nicht erhöht, ist im Winter nicht mehr da" , wagt Alexander Manek eine düstere Prognose. Der Gastronom begründet die Preiserhöhung in seinem Kölner Brauhaus in Sülz damit, dass die Einkaufspreise in den vergangenen Monaten massiv gestiegen sind. "Vor allem die Energiekosten, die Lieferantenkosten, die Lebensmittel, eigentlich alles ist teurer. Wenn die Entwicklung so weiter geht, dann kann es sein, dass wir im Herbst auf 2,20 Euro erhöhen müssen."

Es ist eigentlich noch zu wenig! Alexander Manek

Gastronomen beobachten die Entwicklung genau

Till Riekenbrauk befürchtet weitere Erhöhungen

Auch Till Riekenbrauk schaut besorgt auf die Preise. Der Südstadt-Gastronom hat in seinem Laden ebenfalls die Preise erhöht. "Von 1,80 auf 1,90 Euro. Wir gleichen damit bisher eigentlich nur die Inflation aus und müssen die anderen Preissteigerungen genau im Blick behalten. Noch glaube ich nicht, dass zehn Cent mehr pro Kölsch die Menschen davon abhalten werden, in die Kneipe zu kommen, aber es ist schon eine bedrohliche Situation." Auch er schließt weitere Erhöhungen nicht aus, "allerdings werden wir nicht täglich mit dem Bleistift neue Preise auf die Speisekarte kritzeln."

Brauereien glauben zumindest beim Flaschenbier an stabile Preise

Das Kölsch wird auch deshalb teurer, weil die Brauereien zum 1. April von den Gastronomen mehr Geld verlangen. "Ungefähr fünf Euro pro Hektoliter. Wir haben das neu kalkuliert und hoffen, dass es erstmal so passt" , zeigt sich Christian Kerner optimistisch. Der Geschäftsführer des Kölner Brauerei-Verbands weist aber darauf hin, dass im Handel die Flasche Kölsch nicht mehr kostet, "da gibt es bisher keine Bewegung."