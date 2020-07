Gericht entscheidet: Darum bleiben die Clubs zu

Infektionsrisiko durch Öffnung

Die Richter konnten die Argumente für eine Schließung nachvollziehen. So sei es " voraussichtlich nicht zu beanstanden ", dass geöffnete Clubs und Diskotheken generell als erhöhtes Infektionsrisiko angesehen werden. Denn die Verbreitung des Virus werde dadurch begünstigt, dass dort viele wechselnde Gäste, in üblicherweise schlecht belüfteten Räumen und zumeist über längere Zeit " dicht gedrängt beieinander stünden, säßen oder tanzten ".

Hygieneregeln, wie sie zum Beispiel in Theatern oder Bars gelten, halten die Richter in Clubs und Diskotheken für ungeeignet. So sei eine Maskenpflicht oder 1,5 Meter Abstand in einer Clubatmosphäre, "in der die Gäste unbeschwert feiern wollten und bei der Nähe und Kontakt zum Geschäftsmodell gehörten " nicht realistisch.

Außerdem wird auf die staatlichen Hilfsprogramme " beispiellosen Ausmaßes " hingewiesen. Dadurch gebe es zumindest eine " gewisse Kompensation " - auch wenn die langfristig nicht die Existenz sichere.

Für alle Clubbetreiber in NRW bleibt also vorerst alles beim Alten. Wie auch die Bordelle sind sie weiterhin zu und gehören damit zu den letzten "Corona-Opfern".

Die Feierwütigen schauen sich nach Alternativen um. So überrascht es kaum, dass beliebte Treffpunkte wie die Düsseldorfer Altstadt bevölkert werden. Statt in den Diskotheken treffen sich die Menschen dort nun draußen. In den vergangenen Wochen war es dort immer wieder zu Verstößen gegen die geltenden Corona-Regeln gekommen.