Mitarbeiterin verklagt Erzbistum Köln wegen Kündigung

Doch vor wenigen Monaten bekam sie die Kündigung, wie sie sagt ohne Angaben von Gründen. Dagegen wehrt sie sich nun vor Gericht.

In der Klage gibt es noch weitere Punkte. Sie verlangt 50.000 Euro Schmerzensgeld. In diesem Zusammenhang soll es Mobbing-Vorwürfe gegen den Arbeitgeber geben. Genaueres dazu wollte das Kölner Arbeitsgericht vor der Verhandlung am Freitag nicht mitteilen. Der Anwalt der Klägerin, Stephan Vielmeier aus München, sagte, es habe Persönlichkeitsrechtsverletzungen gegeben. Außerdem hat das Erzbistum mit einem Schreiben vom August 2021 die Frau frühzeitig in den Ruhestand versetzt. Diese Punkte muss das Kölner Arbeitsgericht nun prüfen.

Frau verklagt Erzbistum Köln: Zerwürfnis wegen Missbrauchsaufklärung?

Die Justiziarin war unmittelbar an der Aufarbeitung der Missbrauchsvorwürfe im Erzbistum Köln beteiligt. Sie wurde auch in dem Gutachten, das im März erschienen war, aufgeführt. Darin stellen die Verfasser des Gutachtens neun Pflichtverletzungen fest, die die Frau begangen haben soll. Das seien laut Gutachten neun Verstöße gegen die Meldepflicht.

Sie habe aber, so das Gutachten weiter, während der Bearbeitung der Verdachtsfälle großen Einsatz gezeigt und habe auch in regelmäßigem Kontakt mit der Staatsanwaltschaft gestanden. Die Justiziarin war nach Informationen des WDR maßgeblich an der Beauftragung einer Kanzlei in München beteiligt, die das erste Gutachten zu den Missbrauchsfällen erstellte. Dieses Gutachten wurden von Seiten des Kölner Erzbistums nicht veröffentlicht.

Ob es möglicherweise deshalb ein Zerwürfnis mit der Leitung des Bistums gab, ist bislang nicht bestätigt. Ihr Münchener Anwalt wollte auf Frage des WDR dazu keine Stellungnahmen abgeben. Auch das Erzbistum Köln schweigt.

Klage gegen Erzbistum Köln: Gütetermin als erster Schritt

Das Kölner Arbeitsgericht hat für den Freitag einen sogenannten Gütetermin angesetzt. Beide Parteien können ihre Argumente vorbringen. Eine Entscheidung des Gerichts wird es am Freitag aber nicht geben.