Es ist einer der schönsten Plätze, den Tanja Hoffmann ergattern konnte. Direkt am Rhein. Blick auf Altstadt, Dom und Deutzer Brücke. Hier baut die Kölnerin an der Deutzer Werft gerade ihre Bar auf, die an eine Hütte auf einer Pirateninsel erinnert. Hier sollen ab Samstag (16.April) wieder Besucher Kölsch, Longdrinks und Limo trinken können. "Ich habe Tränen in den Augen! Wir machen das in siebter Generation, sind Kölner und mussten zwei Jahre auf diese Kirmes verzichten" .

Viel Sucherei und viele Fahrten zum Baumarkt

In der Deutzer Werft drängen sich LKW und Kräne

Genau gegenüber bauen andere Familienmitglieder die "Krake" auf. Ein Fahrgeschäft, bei dem Menschen mit schwachem Magen besser vorher nicht zu viel Backfisch oder Kölsch vertilgt haben sollten.

Wir fragen uns andauern: wo haben wir denn das Teil 2019 hin gepackt? Tanja Hoffmann

Noch wird überall auf dem Platz geschraubt. "Und dann suchen wir. Einiges hat die Pandemie auch nicht überstanden, deswegen ist mein Mann andauernd auf dem Weg zum Baumarkt. Aber es ist egal, es geht wieder los!"

Perfekte Bedingungen für die Schausteller

Es soll an Ostern sonnig werden in Köln, das könnte viele Besucher locken. Die können laut der Gemeinschaft der Kölner Schausteller auch einen guten Überblick über die Stadt gewinnen. Egal ob aus einem Riesenrad oder aus 80 Metern Höhe bei der Fahrt mit einem Kettenflieger.

Da sollten auch die anderen Attraktionen ins Auge fallen, die gerade am Rhein und der Innenstadt zu Gast sind. Denn wer es artistischer mag, kann sich eine Aufführung im Cirque Buffon oder dem Zirkus Roncalli ansehen. Und wer die Kirmes in Deutz aus sicherer Entfernung ansehen will, kann auch am Zoo Riesenrad fahren.