Gefährlicher Keim in Kölner Praxis

In einer Radiologie-Praxis in Köln hat sich ein gefährlicher Keim verbreitet. Die Praxis bestätigte gegenüber dem WDR am Dienstag (14.05.2019), dass 28 Patienten erkrankt waren, nachdem sie bei einer speziellen Rückenbehandlung eine Spritze erhalten hatten. Mehrere infizierte Patienten seien danach an einer lebensgefährlichen Hirnhautentzündung erkrankt.